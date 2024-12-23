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Солодеников Яков

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Солодеников Яков
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
236-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.11.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
служитель
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
08.11.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 8
Полная запись МК
Счёт родившихся: 236 муж
Урожд. - Курчатов Михаил Васильев
Отец - Курчатов Василий (рудник Рудник Симского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Мать - Курчатова (рудник Рудник Симского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Солодеников Яков, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Комментарий наборщика
в метрике: «Живущий на рудников принадлежащие Симскому Заводу»
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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