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Попов Петр

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Попов Петр
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
228-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
29.10.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
29.10.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 8
Полная запись МК
Счёт родившихся: 228 жен
Урожд. - Попова Анастасия Петрова
Отец - Попов Петр (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Попова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Матрена Тарасова, своячина
Упомянутый в записи - свояк воспреемника №1, Попов Петр
Комментарий наборщика
в метрике: «своячина его»
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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