Парасковья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарасковья Андреева

Парасковья Андреева

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Парасковья Андреева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
222-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.10.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
23.10.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 8
Полная запись МК
Счёт родившихся: 222 жен
Урожд. - Парасковья Андреева
Отец - Андрей Устинов (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Коробова Евдокия Ильина, дочь (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Коробов Илья (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.