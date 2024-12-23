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Челпанова Парасковья Димитриева

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Челпанова Парасковья Димитриева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
218-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.10.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
19.10.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 8
Полная запись МК
Счёт родившихся: 218 жен
Урожд. - Челпанова Парасковья Димитриева
Отец - Челпанов Димитрий (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Челпанова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Настасья Фадеева, дочь
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Фадей Варламов
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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