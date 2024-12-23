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Боронников Михаил

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Боронников Михаил
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
214-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.10.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
17.10.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 8
Полная запись МК
Счёт родившихся: 214 муж
Урожд. - Зуев Яков Иванов
Отец - Зуев Иван (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Зуева (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Боронников Михаил (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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