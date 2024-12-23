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Стефан Фролов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Стефан Фролов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
210-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.10.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
казначей
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
15.10.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 7об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 210 муж
Урожд. - Скорынин Яков Андреев
Отец - Скорынин Андрей (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Скорынина (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Стефан Фролов, казначей (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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