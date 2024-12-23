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Еретнов Андрей Алексеев

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Еретнов Андрей Алексеев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
208-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.10.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
12.10.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 7об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 208 муж
Урожд. - Еретнов Андрей Алексеев
Отец - Еретнов Алексей (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Еретнова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Медведев Гаврила, казак (д. Медведево, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Комментарий наборщика
Восприемник деревни Медведевой Чебаркульской станицы
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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