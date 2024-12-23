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Волегов Прокопий

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Волегов Прокопий
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
207-р
Роль персоны
Отец
Дата события
11.10.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
12.10.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 7об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 207 муж
Урожд. - Волегов Иван Прокопиев
Отец - Волегов Прокопий (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Волегова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Завьялов Савелий
Комментарий наборщика
в метрике: «Волигов»
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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