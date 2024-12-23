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Аистов Филипп Яковлев

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Аистов Филипп Яковлев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
201-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.10.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
04.10.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 7об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 201 муж
Урожд. - Аистов Филипп Яковлев
Отец - Аистов Яков (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Аистова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Козма Вавилов
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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