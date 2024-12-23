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Куликова Анна Антонова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Куликова Анна Антонова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
197-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.09.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
сестра его родная
Дата крещения
23.09.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 7об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 197 жен
Урожд. - Куликова Фекла Михайлова
Отец - Куликов Михаил (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Куликова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Куликова Анна Антонова, сестра его родная
Упомянутый в записи - брат воспреемника №1, Куликов Михаил
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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