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Комова Гликерия Прокопьева

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Комова Гликерия Прокопьева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
192-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.09.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
дочь
Дата крещения
20.09.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 7об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 192 жен
Урожд. - Тренина Надежда Филимонова
Отец - Тренин Филимон (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Тренина (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Комова Гликерия Прокопьева, дочь
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Комов Прокопий
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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