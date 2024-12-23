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Серебров Василий

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Серебров Василий
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
186-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.09.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
06.09.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 7об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 186 муж
Урожд. - Серебров Иван Козмин
Отец - Серебров Козма (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Сереброва (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Серебров Василий
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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