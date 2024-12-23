Пономарев Иван
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
- ФИО
- Пономарев Иван
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 181-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 25.08.1825
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Нас. пункт приписки
- завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
- Дата крещения
- 30.08.1825
- Священнослужители
- священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
- Архивный код
- ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 7
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 181 муж
Урожд. - Пономарев Симеон Иванов
Отец - Пономарев Иван (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Пономарева (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Волегов Иван
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Неволиной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.