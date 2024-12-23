Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимия

Ефимия

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Ефимия
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
175-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.08.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
сестра его девка
Дата крещения
15.08.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 175 жен
Урожд. - Васса Михайлова
Отец - Михаил Алексеев (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Ефимия, сестра его девка
Упомянутый в записи - брат воспреемника №1, Михаил Алексеев (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.