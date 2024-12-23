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Снигирев Влас

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Снигирев Влас
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
174-р
Роль персоны
Отец
Дата события
14.08.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
15.08.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 174 жен
Урожд. - Снигирева Васса Власова
Отец - Снигирев Влас (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Снигирева (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Снигирева Ирина Яковлева, дочь
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Снигирев Яков
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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