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Бельдюков Козма

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Бельдюков Козма
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
173-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.08.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
15.08.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 173 муж
Урожд. - Ренев Андрей Васильев
Отец - Ренев Василий (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Ренева (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Бельдюков Козма
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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