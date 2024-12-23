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Черняков Петр

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Черняков Петр
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
159-р
Роль персоны
Отец
Дата события
29.07.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
рудник Рудник Симского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата крещения
29.07.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 159 жен
Урожд. - Чернякова Парасковья Петрова
Отец - Черняков Петр (рудник Рудник Симского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Мать - Чернякова (рудник Рудник Симского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Максимовских Авдотья, жена служителя (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Максимовских Иван, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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