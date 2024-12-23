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Павлецов Иван

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Павлецов Иван
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
157-р
Роль персоны
Отец
Дата события
29.07.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
29.07.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 157 жен
Урожд. - Павлецова Парасковья Иванова
Отец - Павлецов Иван (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Павлецова (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Митусова Марья Романова, дочь
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Митусов Роман
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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