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Белых Харитина Тихонова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Белых Харитина Тихонова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
156-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.07.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
29.07.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 156 жен
Урожд. - Белых Харитина Тихонова
Отец - Белых Тихон, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Белых (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Евдокия Романова, жена мастерового (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Мокей, мастеровой
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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