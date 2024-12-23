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Глаткова Парасковья Яковлева

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Глаткова Парасковья Яковлева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
154-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.07.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
25.07.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 6об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 154 жен
Урожд. - Глаткова Парасковья Яковлева
Отец - Глатков Яков (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Глаткова (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Катерина Иванова, своячина (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - свояк воспреемника №1, Глатков Яков (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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