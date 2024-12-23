Зуев Евдоким Зиновиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗуев Евдоким Зиновиев

Зуев Евдоким Зиновиев

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Зуев Евдоким Зиновиев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
152-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.07.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
23.07.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 6об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 152 муж
Урожд. - Зуев Евдоким Зиновиев
Отец - Зуев Зиновий (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Зуева (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Палицов Алексей (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.