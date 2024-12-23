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Рябухин Стефан

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Рябухин Стефан
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
151-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
23.07.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
23.07.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 6об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 151 жен
Урожд. - Пашкова Парасковья Петрова
Отец - Пашков Петр (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Пашкова (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Рябухина Елена Стефанова, дочь (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Рябухин Стефан (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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