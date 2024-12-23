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Митусов Тихон

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Митусов Тихон
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
149-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.07.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
22.07.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 6об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 149 жен
Урожд. - Митусова Марья Тихонова
Отец - Митусов Тихон (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Митусова (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Шестакова Агафья Кириллова, дочь (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Шестаков Кирилл (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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