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Мурзинова Марина Васильева

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Мурзинова Марина Васильева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
148-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.07.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
рудник Рудник Катаевского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата крещения
21.07.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 6об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 148 жен
Урожд. - Мурзинова Марина Васильева
Отец - Мурзинов Василий (рудник Рудник Катаевского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Мать - Мурзинова (рудник Рудник Катаевского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Сажина Акулина Николаева, жена (рудник Рудник Катаевского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Сажин Петр
Комментарий наборщика
в метрике: «Онаго же рудника Катаевского завода»
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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