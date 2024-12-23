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Рябухина Елена Алексеева

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Рябухина Елена Алексеева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
147-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.07.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
рудник Рудник Симского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата крещения
20.07.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 6об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 147 жен
Урожд. - Рябухина Елена Алексеева
Отец - Рябухин Алексей (рудник Рудник Симского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Мать - Рябухина (рудник Рудник Симского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Боркова Домна Евстифеева, жена (рудник Рудник Симского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Борков Афанасий (завод Симский, Уфимский у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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