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Рябухина Елена Димитриева

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Рябухина Елена Димитриева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
146-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.07.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
рудник Рудник Симского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата крещения
20.07.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 6об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 146 жен
Урожд. - Рябухина Елена Димитриева
Отец - Рябухин Димитрий (рудник Рудник Симского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Мать - Рябухина (рудник Рудник Симского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Рябухина Дарья Алексеева, дочь (завод Симский, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Рябухин Алексей (завод Симский, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Комментарий наборщика
в метрике: «Симского завода живущие на рудниках блись сего завода Димитрий...»
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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