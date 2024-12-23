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Шумков Иван

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Шумков Иван
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
145-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
19.07.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
помощник
Дата крещения
20.07.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 6об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 145 муж
Урожд. - Шумков Александр Иванов
Отец - Шумков Иван (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Шумкова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Шумкова Александра Григорьева, сестра его девица
Упомянутый в записи - брат воспреемника №1, Шумков Иван, помощник
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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