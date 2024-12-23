Цыпилов Трофим Давыдов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыпилов Трофим Давыдов

Цыпилов Трофим Давыдов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Цыпилов Трофим Давыдов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
142-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.07.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
19.07.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 6об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 142 муж
Урожд. - Цыпилов Трофим Давыдов
Отец - Цыпилов Давыд (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Цыпилова (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Протасов, священник (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.