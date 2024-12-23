Карабельникова Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарабельникова Марья

Карабельникова Марья

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Карабельникова Марья
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
140-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
18.07.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
вдова
Дата крещения
18.07.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 6об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 140 жен
Урожд. - Марья Фадеева
Отец - Фадей Варламов (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Карабельникова Татиана Иванова, дочь вдовы
Упомянутый в записи - мать воспреемника №1, Карабельникова Марья, вдова
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.