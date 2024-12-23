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Токарев Петр

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Токарев Петр
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
139-р
Роль персоны
Отец
Дата события
07.07.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
рудник Рудник Симского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата крещения
07.07.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 6об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 139 жен
Урожд. - Токарева Елена Петрова
Отец - Токарев Петр (рудник Рудник Симского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Мать - Токарева (рудник Рудник Симского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Глухова Пелагея Петрова, дочь (рудник Рудник Симского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Глухов Петр (завод Симский, Уфимский у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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