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Чугуев Иван

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Чугуев Иван
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
136-р
Роль персоны
Отец
Дата события
03.07.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
04.07.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 6об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 136 муж
Урожд. - Чугуев Сергей Иванов
Отец - Чугуев Иван (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Чугуева (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Белых Алексей, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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