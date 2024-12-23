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Галкин Евстафий

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Галкин Евстафий
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
135-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.07.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
04.07.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 6об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 135 муж
Урожд. - Щипицын Сергей Васильев
Отец - Щипицын Василий (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Щипицына (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Галкин Евстафий
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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