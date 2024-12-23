Чувалина Анна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧувалина Анна Ефимова

Чувалина Анна Ефимова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Чувалина Анна Ефимова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
124-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.06.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
жена мастерового
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
17.06.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 6
Полная запись МК
Счёт родившихся: 124 жен
Урожд. - Мялицина Аграфена Димитриева
Отец - Мялицин Димитрий (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Мялицина (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Чувалина Анна Ефимова, жена мастерового (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Чувалин Феодор
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.