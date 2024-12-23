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Пустозуков Иван

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Пустозуков Иван
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
121-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.06.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
15.06.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 6
Полная запись МК
Счёт родившихся: 121 муж
Урожд. - Пустозуков Петр Иванов
Отец - Пустозуков Иван (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Пустозукова (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Феодор Иванов (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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