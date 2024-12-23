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Курова Акулина Николаева

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Курова Акулина Николаева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
117-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.06.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
рудник Рудник Симского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата крещения
13.06.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 6
Полная запись МК
Счёт родившихся: 117 жен
Урожд. - Курова Акулина Николаева
Отец - Куров Николай, служитель с рудника Симского завода (рудник Рудник Симского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Мать - Курова (рудник Рудник Симского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Комлева Феврония Васильева, дочь служителя с рудника Симского завода (рудник Рудник Симского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Комлев Василий (завод Симский, Уфимский у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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