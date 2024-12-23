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Алимпьев Иван

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Алимпьев Иван
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
108-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.05.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
18.05.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 6
Полная запись МК
Счёт родившихся: 108 муж
Урожд. - Глинин Константин Николаев
Отец - Глинин Николай (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Глинина (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Алимпьев Иван
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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