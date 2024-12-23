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Черняков Павел

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Черняков Павел
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
105-р
Роль персоны
Отец
Дата события
11.05.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
служитель с рудника Симского завода
Нас. пункт приписки
рудник Рудник Симского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата крещения
11.05.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 6
Полная запись МК
Счёт родившихся: 105 муж
Урожд. - Черняков Константин Павлов
Отец - Черняков Павел, служитель с рудника Симского завода (рудник Рудник Симского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Мать - Чернякова (рудник Рудник Симского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Протасов Иоанн, священник (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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