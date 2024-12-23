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Мурыгин Николай Леонтиев

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Мурыгин Николай Леонтиев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
101-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.05.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
05.05.1825
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 5об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 101 муж
Урожд. - Мурыгин Николай Леонтиев
Отец - Мурыгин Леонтий (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Мурыгина (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Глухих Николай
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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