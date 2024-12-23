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Пирошков Григорий

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Пирошков Григорий
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
93-р
Роль персоны
Отец
Дата события
21.04.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
21.04.1825
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 5об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 93 жен
Урожд. - Пирошкова Александра Григорьева
Отец - Пирошков Григорий (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Пирошкова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Безпалова Аграфена, солдатка
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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