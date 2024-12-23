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Гаврила Романов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Гаврила Романов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
83-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
09.04.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
09.04.1825
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 5об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 83 жен
Урожд. - Шерстобитова Марья Феодорова
Отец - Шерстобитов Феодор (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Шерстобитова (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Марья Гаврилова, дочь
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Гаврила Романов
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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