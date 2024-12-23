Юркин Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮркин Денис

Юркин Денис

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Юркин Денис
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
70-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.03.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
18.03.1825
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 5
Полная запись МК
Счёт родившихся: 70 муж
Урожд. - Юркин Василий Денисов
Отец - Юркин Денис (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Юркина (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Седунов Козма Петров, сын
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Седунов Петр
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.