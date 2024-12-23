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Устюгова Аксинья Нестерова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Устюгова Аксинья Нестерова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
65-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.03.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
14.03.1825
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 5
Полная запись МК
Счёт родившихся: 65 жен
Урожд. - Устюгова Аксинья Нестерова
Отец - Устюгов Нестер (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Устюгова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Пономарева Евдокия, жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Пономарев Данила
Комментарий наборщика
в метрике: «Оксинья»
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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