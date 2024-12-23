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Зуев Филипп

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Зуев Филипп
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
60-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.03.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
сын старосты
Дата крещения
08.03.1825
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 5
Полная запись МК
Счёт родившихся: 60 муж
Урожд. - Алимпьев Алексей Григорьев
Отец - Алимпьев Григорий (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Алимпьева (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Зуев Филипп, сын старосты
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Зуев, староста
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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