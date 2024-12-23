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Сесюнина Пелагея

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Сесюнина Пелагея
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
53-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.03.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
жена
Дата крещения
02.03.1825
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 5
Полная запись МК
Счёт родившихся: 53 жен
Урожд. - Коптелова Авдотья Клементиева
Отец - Коптелов Клементий (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Коптелова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Сесюнина Пелагея, жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Сесюнин Захар
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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