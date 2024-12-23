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Сычев Феодор Миронов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Сычев Феодор Миронов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
43-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.02.11
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
11.02.1825
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 4об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 43 муж
Урожд. - Сычев Феодор Миронов
Отец - Сычев Мирон (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Сычева (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Утробин Иван
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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