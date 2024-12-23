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Жуланова Евдокия Максимова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Жуланова Евдокия Максимова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
41-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.02.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
жена
Дата крещения
10.02.1825
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 4об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 жен
Урожд. - Пупышева Авдотья Феоктистова
Отец - Пупышев Феоктист (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Пупышева (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Жуланова Евдокия Максимова, жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Жуланов Петр
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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