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Зобачев Иван

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Зобачев Иван
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
40-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
08.02.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
08.02.1825
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 4об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 жен
Урожд. - Утробина Анна Иванова
Отец - Утробин Иван (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Утробина (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Зобачева Устиния Иванова, дочь
Упомянутый в записи - , Зобачев Иван
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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