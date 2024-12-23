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Стерляжников Лаврентий

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Стерляжников Лаврентий
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
37-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
04.02.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
05.02.1825
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 4об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 жен
Урожд. - Стерляжникова Анна Григорьева
Отец - Стерляжников Григорий (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Стерляжникова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Стерляжникова Матрена Лаврентьева, дочь
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Стерляжников Лаврентий
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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