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Мария Васильева

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Мария Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
29-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.02.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
дочь
Дата крещения
01.02.1825
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 4об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Агафия Васильева
Отец - Василий Романов (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Мария Васильева, дочь
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Василий Романов (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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