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Привалов Игнатий Петров

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Привалов Игнатий Петров
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
20-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.01.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
20.01.1825
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 4
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 муж
Урожд. - Привалов Игнатий Петров
Отец - Привалов Петр (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Привалова (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Пономарев Петр Иоаннов, сын священника (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Пономарев Иоанн, священник (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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